Το video του πρόσφατου single του με τίτλο “If I Die Tomorrow” έδωσε στη δημοσιότητα ο Jack White, το οποίο και περιλαμβάνεται στον επερχόμενο δίσκο του, Entering Heaven Alive. Σε αυτό, ο ίδιος εμφανίζεται να θάβει τον εαυτό του ζωντανό και να αναρωτιέται “If I die tomorrow / Will you let me know I left in peace?” και “So if I die tomorrow / Will you give them all the love they lent to me?”.

Το “If I Die Tomorrow” αποτελεί το τελευταίο preview της δισκογραφικής του δουλειάς που θα κυκλοφορήσει στις 22 Ιουλίου από τη Third Man Records.

Το Entering Heaven Alive έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά τον δίσκο Fear Of The Dawn, ο οποίος και κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.