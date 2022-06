Έτοιμοι να εκκινήσουν την πολυαναμενόμενη περιοδεία τους είναι οι Rage Against the Machine, οι οποίοι για να προετοιμάσουν και τους θαυμαστές τους μοιράστηκαν μαζί τους μια ηχογράφηση από τις πρόβες τους.

Πιο συγκεκριμένα, το αγαπημένο συγκρότημα ανάρτησε στο Instagram μια ηχογράφηση από τις πρόβες που διεξάγει ενόψει της περιοδείας του, με τον Zack de la Rocha και την παρέα του να ερμηνεύουν σε αυτήν το κομμάτι “War Within a Breath” από τον δίσκο The Battle of Los Angeles. Και μπορεί αυτή να αποτελεί ένα tease 30 μόλις δευτερολέπτων, οι Tom Morello, Tim Commerford και Brad Wilk ακούγονται ωστόσο να βρίσκονται σε μεγάλη φόρμα.

Η περιοδεία των Rage Against the Machine αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου από το East Troy του Wisconsin και θα διαρκέσει μέχρι και τον Αύγουστο. Το δεύτερο μέρος της αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2023. Το εν λόγω reunion επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το 2020, με το συγκρότημα να βρίσκεται στη σκηνή για πρώτη φορά μετά την τελευταία του συναυλία στο Los Angeles το 2011. Τελικά η πανδημία καθυστέρησε την εκκίνηση της περιοδείας, που φέτος θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Δείτε το Instagram clip που ανάρτησε το συγκρότημα και την πλήρη λίστα με τις ημερομηνίες εμφάνισής του:

2022:

07/09 — East Troy, WI @ Alpine Valley Music Theatre

07/11 — Chicago, IL @ United Center

07/12 – Chicago, IL @ United Center

07/15 – Ottawa, ON @ Ottawa Bluesfest

07/16 – Quebec City, QC @ Festival d’ete de Quebec

07/19 – Hamilton, ON @ FirstOntario Centre

07/21 — Toronto, ON @ Scotiabank Arena

07/23 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

07/25 – Buffalo, NY @ KeyBank Center

07/27 – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage FieldHouse

07/29 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

07/31 – Raleigh, NC @ PNC Arena

08/02 – Washington DC @ Capital One Arena

08/03 – Washington DC @ Capital One Arena

08/08 – New York, NY @ Madison Square Garden

08/09 – New York, NY @ Madison Square Garden

08/11 – New York, NY @ Madison Square Garden

08/12 – New York, NY @ Madison Square Garden

08/14 – New York, NY @ Madison Square Garden

2023:

02/22 – Las Cruces, NM @ Pan American Center

02/24 – El Paso, TX @ Don Haskins Center

02/26 – Glendale, AZ @ Gila River Arena

02/28 – Glendale, AZ @ Gila River Arena

03/03 – Oakland, CA @ Oakland Arena

03/05 – Oakland, CA @ Oakland Arena

03/07 – Portland, OR @ Moda Center

03/09 – Tacoma, WA @ Tacoma Dome

03/11 – Vancouver, BC @ Pacific Coliseum

03/13 – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome

03/15 – Edmonton, AB @ Rogers Place

03/17 – Winnipeg, MB @ Canada Life Centre

03/19 – Minneapolis, MN @ Target Center

03/20 – Minneapolis, MN @ Target Center

03/22 – Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premiere Center

03/28 – Kansas City, MO @ T-Mobile Center

03/30 – St. Louis, MO @ Enterprise Center

04/01 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

04/02 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena