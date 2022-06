Τη δυσάρεστη είδηση ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο τέταρτου σταδίου έκανε γνωστή ο Ryuichi Sakamoto, μέσα από σχετική ανακοίνωσή του προς τους θαυμαστές του.

Ο θρυλικός Ιάπωνας συνθέτης και μέλος της Yellow Magic Orchestra που σήμερα είναι 70 ετών, διαγνώστηκε το 2014 με καρκίνο στον πνεύμονα και λίγα χρόνια μετά, το 2021, γνωστοποιήθηκε ότι αυτός έχει περάσει πλέον στο παχύ έντερο.

Ο Sakamoto μιλώντας στο περιοδικό Shincho των Japan Times αποκάλυψε ότι τον περασμένο Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο προχώρησε σε εγχείρηση, με την πρόγνωση για την υγεία του ωστόσο να μην είναι ελπιδοφόρα.

Ο ίδιος έχει ξεκινήσει τη συγγραφή μιας σειράς από δοκίμια με τίτλο How Many More Times Will I See the Full Moon?, στην οποία και αναφέρεται στην μουσική του καριέρα, στη ζωή με καρκίνο και στις απόψεις του για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την ανθρωπότητα.

Ο Sakamoto δήλωσε πρόσφατα: «Από τη στιγμή που τα κατάφερα μέχρι εδώ στη ζωή, ελπίζω να είμαι σε θέση να δημιουργώ μουσική μέχρι και την τελευταία μου στιγμή, όπως έκαναν οι Bach και Debussy τους οποίους και λατρεύω».