To Strangers Things 4 συμπλήρωσε αισίως μια εβδομάδα streaming στην πλατφόρμα του Netflix σπάζοντας όλα τα ρεκόρ και καταφέρνοντας κάτι που δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό της Kate Bush: να φτάσει το “Running Up That Hill (Make a Deal with God)” σε ένα νέο career high στα Billboard charts, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του.

Για όσους μπορεί να μην το γνωρίζουν, το cult-pop favorite της Bush από το 1985 trend-άρει την τελευταία εβδομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, χάρη στο γεγονός ότι αυτό περιλαμβάνεται στο soundtrack της εν λόγω σειράς, και πιο συγκεκριμένα στις σκηνές που αφορούν στο χαρακτήρα της Max (την οποία ερμηνεύει η Sadie Sink). Πώς όμως δόθηκε η άδεια χρήσης του κομματιού, με δεδομένο ότι η Kate Bush είναι ιδιαίτερα επιλεκτική εδώ και χρόνια ως προς το που συμπεριλαμβάνεται η μουσική της;

Σύμφωνα με το Variety, η music supervisor της σειράς, Nora Felder, είχε το ελεύθερο από τους δημιουργούς και showrunners αυτής, τους Duffer Brothers, να χρησιμοποιήσει όποιο κομμάτι επιθυμούσε η ίδια ώστε να μετατραπεί στο recurring theme της Season 4. «Οι στίχοι της Kate Bush μπορούν να σημαίνουν διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Στο πρόσωπο της Max και της επίπονης απομόνωσης και αποξένωσής της από τους άλλους, ένα ‘deal with god’ (στίχος του κομματιού) θα μπορούσε με σπαρακτικό τρόπο να εκφράσει την πεποίθηση της ίδιας ότι μόνο ένα θαύμα απίστευτης κατανόησης και υποστήριξης θα μπορούσε να την βοηθήσει να συνεχίσει τη ζωή της δυναμικά. Στην περίπτωση της Max, αυτή η ανάγκη για ένα ‘deal with god’ μπορεί ίσως να γίνει μεταφορικά κατανοητή ως μια απεγνωσμένη κραυγή για αγάπη – έτσι ώστε η ίδια η Max να εκφράσει την απίστευτη ανάγκη που εκείνη έχει για κατανόηση και υποστήριξη, όσο η ίδια αισθάνεται τόσο σπαρακτικά μόνη», δήλωσε η Nora Felder.

Η Felder πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει την άδεια χρήσης του “Running Up That Hill” από τη Sony Music, με τις σχετικές συζητήσεις να ξεκινούν πριν από την πανδημία. Για καλή της τύχη, παρά το γεγονός ότι η Kate Bush είναι ιδιαίτερα επιλεκτική ως προς το licensing της μουσικής της, με την ίδια να είναι θαυμάστρια της σειράς όλα έγιναν πιο εύκολα. Ακόμη και παρά το ότι το κομμάτι ακούγεται σχεδόν σε κάθε σκηνή στην οποία εμφανίζεται η Max, λόγω του κεντρικού ρόλου που αυτό παίζει ως προς την προστασία της από τα σκοτεινά πλάσματα που κυνηγούν τους χαρακτήρες της σειράς.

Το “Running Up That Hill” σημείωσε αύξηση της τάξεως του 8,700% στα παγκόσμια Spotify streams του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία του συνεχίζει να είναι ανοδική.

Ποιος να το περίμενε ότι η Kate Bush θα γνώριζε ξανά στα 63 της χρόνια επιτυχία αντίστοιχη, αν όχι ακόμη μεγαλύτερη, από αυτή που γνώρισε σχεδόν 40 χρόνια πριν, όταν και έγινε το μεγάλο της μουσικό breakthrough!