Το “Funkytown” των Lipps Inc. διασκεύασε η St. Vincent για τις ανάγκες του Minions: The Rise of Gru Soundtrack, το οποίο και πρόκειται να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

“Won’t you take me to funkytown?/ Won’t you take me to funkytown?/ Won’t take me to funkyto-own?/ Won’t you take me to funkytown?” αναρωτιέται η δημοφιλής τραγουδοποιός στο κομμάτι, όσο ένα synth-driven beat παραγωγής Jack Antonoff τη συνοδεύει σε αυτό.

Το Minions: The Rise of Gru πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του την 1η Ιουλίου, με τον Steve Carell στον ρόλο του Gru και μια υπόθεση τοποθετημένη στα ‘70s.

Το soundtrack της ταινίας συμπληρώνουν οι Diana Ross (“Turn Up the Sunshine” μαζί με τους Tame Impala), Phoebe Bridgers (διασκευή στο “Goodbye to Love” των Carpenters), Caroline Polachek (διασκευή στο “Bang Bang” της Nancy Sinatra), Weyes Blood (διασκευή στο “You’re No Good” της Linda Ronstadt) και πολλοί ακόμη.

Ακούστε εδώ το “Funkytown”: