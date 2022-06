Μια playlist, δια χειρός του ίδιου, και με τίτλο “Psychedelia Lives!” μοιράστηκε με το κοινό ο David Byrne στον προσωπικό του ραδιοφωνικό σταθμό.

«Αυτή είναι μια ψυχεδελική playlist που ξεκινά από τα late 60’s – φυσικά – όμως μετά περιηγείται μέσα στις δεκαετίες μέχρι και πολύ πρόσφατα» ανέφερε σε email προς τους subscribers του ο frontman των Talking Heads. «Οι συνήθεις ύποπτοι δεν είναι εδώ – δεν έχει Beatles, ούτε Hendrix… Αλλά πολλούς άλλους – και από πολλά μέρη του κόσμου. Δεν ξεπεράστηκε ποτέ, συνεχίζει να κελαηδά, ως ένα αντίδοτο στην συνηθισμένη αντίληψη του κόσμου και στο πώς τον καταλαβαίνουμε» συνεχίζει ο ίδιος.

Ο ορισμός του Byrne για την ψυχεδελική μουσική διαφέρει από τα κομμάτια που συνήθως θα θεωρούνταν ως ενδεικτικά της κατηγορίας. Στη λίστα του ίδιου υπάρχουν δουλειές των Spiritualized, Pink Floyd, Can, Procol Harum και πολλών ακόμη, ωστόσο αυτή ξεκινά με ένα κομμάτι των Beach Boys, το “Cabin Essence”. Ο Byrne έχει επίσης επιλέξει για τη λίστα του μουσική του Bob Dylan (“Series of Dreams”) και David Bowie (τα “Outside” και “Hallo Spaceboy”), μέχρι μουσική των Soundgarden (“Black Hole Sun”), Charlotte Gainsbourg (“Greenwich Mean Time”), και Sturgill Simpson (“Turtles All the Way Down”). Οι Temptations αποτελούν επίσης αγαπημένη επιλογή του, με κομμάτια των δίσκων Psychedelic Shack (του 1969) και Shakey Ground (του 1975) να εμφανίζονται πολλές φορές.

Ακούστε ολόκληρη την “Psychedelia Lives!” εδώ: