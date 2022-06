Ακούστε το πρώτο κομμάτι του πολυαναμενόμενου Cool It Down, που αποτελεί μια συνεργασία με τον Perfume Genius

Νέο δίσκο κυκλοφορούν οι Yeah Yeah Yeahs, μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια απουσίας από τα μουσικά δρώμενα. Το trio από τη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Cool It Down, το οποίο και πρόκειται να κυκλοφορήσει λίγο αργότερα μέσα στο 2022 από τη Secretly Canadian. Οι ίδιοι έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο single αυτού, με τίτλο “Spitting Off The Edge Of The World”, όπου και συμμετέχει ο ταλαντούχος Perfume Genius.

Το Cool It Down αποτελεί το follow up του Mosquito από το 2013, με την Secretly Canadian να ετοιμάζει την παραγωγή του για τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο τίτλος του δίσκου είναι εμπνευσμένος από ένα λιγότερο γνωστό κομμάτι των επίσης αγαπημένων νεοϋορκέζων, Velvet Underground.

Μιλώντας για τη νέα κυκλοφορία των Yeah Yeah Yeahs, η frontwoman του συγκροτήματος, Karen O, ανέφερε σε σχετική δήλωση: «Προς όλους εσάς που περιμένατε, αγαπητοί μας θαυμαστές, ευχαριστώ, ο «πυρετός μας να διηγηθούμε πράγματα» (αναφορά στον παλαιότερο δίσκο τους, Fever to Tell) επέστρεψε και το γράψιμο αυτών των κομματιών ήρθε μαζί με ανατριχίλα, δάκρυα και ευφορία, όσο απομακρυνόταν ο πόνος και αποκαλυπτόταν η αλήθεια».

Η ίδια συνέχισε: «Δεν χρειάζεται να σας πω πόσα έχουμε περάσει τα τελευταία εννέα χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου μας δίσκου, γιατί τα έχετε περάσει κι εσείς και σας αγαπάμε και σας βλέπουμε και ευχόμαστε να νιώσετε τα συναισθήματά μας από τη μουσική που δημιουργήσαμε. Δεν ντρεπόμαστε για τα συναισθήματά μας, ή για την αποφυγή όλων όσα μας βασανίζουν αυτήν την περίοδο. Οπότε, ναι, πήραμε τον χρόνο μας, και είμαστε ευτυχείς να δηλώνουμε ότι όταν είμαστε έτοιμοι, απλώς κυλά εύκολα για εμάς».

Δείτε εδώ το video του Cody Critcheloe για το “Spitting Off The Edge Of The World”:

Δείτε το artwork και την tracklist του Cool It Down.