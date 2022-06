Το ολοκαίνουριο κομμάτι τους “Will Of The People” κυκλοφόρησαν οι Muse, το οποίο και αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι του πολυαναμενόμενου νέου δίσκου τους που έρχεται αυτό το καλοκαίρι.

Το συγκρότημα είχε προηγουμένως κυκλοφορήσει ακόμη δύο singles του δίσκου, ο οποίος και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου.

«Το “Will Of The People” είναι μια φανταστική ιστορία που τοποθετείται σε ένα επίσης φανταστικό metaverse ενός πλανήτη, ο οποίος κυβερνάται από ένα δικτατορικό καθεστώς, που διοικείται μέσω ενός φανταστικού αλγορίθμου ενός data centre, που τρέχει μια φανταστική τράπεζα που τυπώνει φανταστικό χρήμα, που ελέγχει τον φανταστικό πληθυσμό μιας πόλης όπου ζει ένας άνδρας που ξυπνά μια μέρα και σκέφτεται «γάμησε αυτήν την κατάσταση»», εξήγησε ο frontman του συγκροτήματος, Matt Bellamy, σε σχετική συνέντευξη τύπου.

“Free your sons and unlock your daughters” τραγουδά ο ίδιος, συνοδευόμενος από οργισμένες κιθάρες. “We’ll throw the baby out with the bathwater / With every second our anger increases / We’re gonna smash our nation to pieces”.

Δείτε εδώ το video του κομματιού, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου animator και παραγωγού, Tom Teller.