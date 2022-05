Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Alan White, ο οποίος και υπήρξε επί χρόνια drummer της progressive μπάντας των Yes.

Η είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση της οικογένειάς του στο Facebook, η οποία και ενημέρωσε το κοινό ότι ο White πέθανε έπειτα από μια σύντομη ασθένεια.

Ο White υπήρξε μέλος των Yes από το 1972, όταν και αντικατέστησε τον original drummer τους, Bill Bruford. Το ντεμπούτο του δισκογραφικά έγινε στον πέμπτο δίσκο του συγκροτήματος, Close To The Edge, με τον ίδιο να συμμετέχει τελικά σε 40 ολόκληρα studio albums τους. Το πιο πρόσφατο, με τίτλο The Quest, κυκλοφόρησε το 2021.

Σε σχετική του ανακοίνωση, το συγκρότημα έγραψε: «Είναι με μεγάλη θλίψη που οι YES ανακοινώνουμε ότι ο Alan White, ο αγαπητός μας drummer και φίλος 50 ετών, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 72 ετών, έπειτα από μια σύντομη ασθένεια. Τα νέα μας έχουν σοκάρει και κλονίσει ολόκληρη την οικογένεια των YES.

Ο Alan ανυπομονούσε για την επερχόμενη περιοδεία μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τον εορτασμό της 50ης επετείου του στους YES και του iconic Close To The Edge album τους, όπου το ταξίδι του Alan με τους YES ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1972.

Πρόσφατα γιόρτασε την 40η επέτειο του γάμου του με την αγαπημένη σύζυγό του, Gigi. Ο Alan πέθανε ήρεμος στο σπίτι του»

It is with deep sadness that YES announce Alan White, their much-loved drummer and friend of 50 years, has passed away, aged 72, after a short illness.https://t.co/FjaCeYhUk2 pic.twitter.com/nPsL8m3XhH — YESofficial (@yesofficial) May 26, 2022

Ο White υπήρξε επίσης μέλος της Plastic Ono Band του John Lennon, στην οποία και μπήκε το 1969. Έπαιξε μουσική σε οκτώ κομμάτια του δίσκου Imagine του Lennon, ενώ συμμετείχε και στο δίσκο Instant Karma!, όπως και στην τρίτη δισκογραφική δουλειά του George Harrison, το All Things Must Pass.

Πέρα από τη δουλειά του στους Yes, ο White έπαιξε με δεκάδες μουσικούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως οι Downbeats, οι Gamblers του Billy Fury, οι Happy Magazine, η Alan Price Big Band, οι Air Force του Ginger Baker, ο Terry Reid, ο Joe Cocker και οι Ventures.

Ο White εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Yes το 2017.

Σύμφωνα με το συγκρότημά του: «Οι YES θα αφιερώσουν την 50th Anniversary Close to the Edge UK Tour στον White».

Η tour πρόκειται να ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου από το Royal Concert Hall της Γλασκόβης.

Δείτε εδώ μερικά από τα tributes στο White:

Absolutely stunned to wake up to the news of Alan White’s passing. His playing for the past 50 yrs was a massive influence on me & I’ve had the honor of spending much time together thru the years. My condolences to his wife Gigi, his family & the entire Yes camp 🙏 #RIPAlanWhite pic.twitter.com/CU6RxAG4QU — Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) May 26, 2022

Drummer Alan White, the Rock and Roll Hall Of Famer and longest-tenured member of Yes, has died at age 72 . He also played with John Lennon, George Harrison, Ginger Baker’s Air Force and Joe Cocker and will be deeply missed. pic.twitter.com/lO3kkgSC7d — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) May 26, 2022

RIP Alan White. Your body of work with Yes speaks for itself, so all I can do is thank you for making so much of my favourite music pic.twitter.com/B9aSIj0GdW — Keith Okie (@keith_okie) May 26, 2022