Την κυκλοφορία του “Spitting Off The Edge Of The World”, του πρώτου μουσικού κομματιού του συγκροτήματος μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια ανακοίνωσαν οι Yeah Yeah Yeahs. Σε αυτό συμμετέχει και ο Perfume Genius, ενώ το κομμάτι θα δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα την 1η Ιουνίου.

Το συγκρότημα των Yeah Yeah Yeahs πρόσφατα ανακοίνωσε επίσης την υπογραφή συμβολαίου με την Secretly Canadian, ενώ αυτήν την περίοδο ετοιμάζεται για μια σειρά από ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις του κόσμου.

Η Karen O και η παρέα της πρόσφατα πόσταραν και μια σειρά από νέες press shots, που μας προετοιμάζουν φυσικά για την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους.

We present to you with heads bowed and fists in the air "Spitting Off the Edge of the World" featuring @perfumegenius out June 1. Pre-save now and stay tuned to see where you can see the HellYEAHRacer on the streets of NY this weekend. 💥💥💥

