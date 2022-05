Το κομμάτι “One Too Many Mornings” του Bob Dylan από το 1964 διασκεύασε η Angel Olsen, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε πιο κάτω.

Η νέα αυτή διασκευή της Olsen περιλαμβάνεται στο soundtrack της σειράς της Apple TV+, Shining Girls, στην οποία και πρωταγωνιστεί η Elisabeth Moss.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Lauren Beukes, η σειρά Shining Girls παρακολουθεί την Kirby Mazrachi (Moss), μια εργαζόμενη μιας εφημερίδας στο Σικάγο, η οποία είναι επιζώσα μιας τραυματικής επίθεσης. Όταν η ίδια πληροφορείται για έναν πρόσφατο φόνο που συνδέεται με τη δική της υπόθεση, θα συνεργαστεί με τον δημοσιογράφο Dan Velazquez (Wagner Moura), με σκοπό να ανακαλύψει την ταυτότητα και τα κίνητρα του δολοφόνου.

Η Angel Olsen πρόσφατα κυκλοφόρησε ακόμη ένα νέο single, το “Through The Fires”. Αυτό περιλαμβάνεται στον επερχόμενο δίσκο της με τίτλο Big Time, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουνίου από την Jagjaguwar. Ο δίσκος αποτελεί το follow-up του Whole New Mess από το 2020, ο οποίος περιλάμβανε reworkings των κομματιών της Olsen από το LP All Mirrors του 2019.

Ακούστε εδώ το “One Too Many Mornings”: