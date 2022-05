Περισσότεροι από 1,000 μουσικοί κατέκλυσαν το Stade de France του Παρισιού, όπου και τίμησαν τον Taylor Hawkins με ένα επικών διαστάσεων cover του “My Hero”. Η συναυλία Rockin'1000 δόθηκε προς τιμήν του εκλιπόντα drummer των Foo Fighters, σε ένα διάχυτο κλίμα συγκίνησης.

Το Rockin'1000 ξεκίνησε από μια μικρή πόλη της Ιταλίας, την Cesena, ως ένας ευφάνταστος τρόπος των νέων κατοίκων της να κάνουν τους Foo Fighters να επισκεφθούν τον τόπο τους. Σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο θεσμό εορτασμού της rock μουσικής, στον οποίο εκατοντάδες τραγουδιστές, κιθαρίστες, μπασίστες και drummers συγκεντρώνονται σε μια μοναδική τοποθεσία, ξεσαλώνοντας όλοι μαζί και ερμηνεύοντας αγαπημένα κομμάτια μεγάλων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών.

Το Rockin'1000 που διοργανώθηκε στο Stade de France ήταν και το πρώτο εδώ και μια τριετία εξαιτίας της πανδημίας. Σε αυτό παρευρέθηκε ένα κοινό 50,000 ανθρώπων, ενώ οι μουσικοί που συμμετείχαν ερμήνευσαν 21 κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων διασκευών των The Who, Rage Against the Machine, Pink Floyd, The White Stripes και Guns N’ Roses.

Δείτε εδώ το tribute της διοργάνωσης στον εκλιπόντα μουσικό των Foo Fighters, Taylor Hawkins: