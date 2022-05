Με IDLES, Warpaint, Nilüfer Yanya και πολλούς ακόμη επιστρέφουν τα From the Basement sessions του Nigel Godrich, με τους IDLES να είναι έτοιμοι για το πρώτο installment την 1η Ιουνίου.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο επί χρόνια παραγωγός των Radiohead, που για ακόμη μια φορά βρίσκεται πίσω από την παραγωγή ολόκληρου του προγράμματος. Όπως πάντα, έτσι και αυτή τη φορά, οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών θα γίνονται χωρίς παρουσιαστή ή την παρουσία κοινού, με την έμφαση να δίνεται στη μυσταγωγική ατμόσφαιρα, όπως και στην ποιότητα ήχου και της εικόνας.

Το πρώτο επεισόδιο θα αναρτηθεί στο YouTube channel της σειράς όπως συνηθίζεται, ενώ νέα επεισόδια θα κυκλοφορούν μέχρι και τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Η επιστροφή των From the Basement sessions θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Sonos Radio και το WeTransfer, τα οποία θα αναρτούν τις ηχογραφήσεις των συναυλιών και θα δίνουν πρόσβαση σε επιπρόσθετο υλικό για το κοινό μέσω της digital arts πλατφόρμας WePresent.

Η σειρά του Godrich έγινε διεθνώς γνωστή χάρη στις intimate εμφανίσεις των Radiohead το 2008 για το In Rainbows: From the Basement, αλλά και το 2011 για το King of Limbs: Live from the Basement. Άλλοι δημοφιλείς καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί στη σειρά είναι οι White Stripes, Sonic Youth, Red Hot Chili Peppers, Iggy and the Stooges, PJ Harvey και πολλοί ακόμη.

Το 2020, ο Godrich ανακοίνωσε ότι ολόκληρο το αρχείο των εμφανίσεων θα ανέβαινε στο YouTube, γεγονός που εν τέλει δεν πραγματοποιήθηκε στο 100%, ενώ το 2021 αυτά προστέθηκαν στο Coda Collection, το συνδρομητικό κανάλι του Amazon Prime για μουσικά ντοκιμαντέρ και αρχειακό υλικό ζωντανών εμφανίσεων.

Άλλοι καλλιτέχνες που αναμένεται να εμφανιστούν στη σειρά το επόμενο διάστημα είναι οι Caribou, Sons of Kemet και Squid.

Δείτε εδώ το σχετικό trailer: