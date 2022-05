Δριμεία κριτική απέναντι στον Ricky Gervais και το νέο του Netflix special άσκησε ο Steve Albini, αποκαλώντας τον κωμικό «anti-woke και τρανσφοβικό».

Ο Gervais έχει γενικότερα εισπράξει κριτική την τελευταία εβδομάδα έπειτα από την επίσημη κυκλοφορία του comedy special, SuperNature, στο οποίο ο ίδιος προχωρά στην εκφορά τρανσφοβικού λόγου, κάνοντας πληθώρα από «αστεία» που προσβάλουν την τρανς κοινότητα.

«Ω, γυναίκες» αναφέρει στην αρχή του εν λόγω show. «Όχι όλες οι γυναίκες δηλαδή, εννοώ τις παλιομοδίτικες. Τις παλιομοδίτικες γυναίκες με μήτρες. Αυτούς τους γαμημένους δεινοσαύρους. Λατρεύω τις νέες γυναίκες. Είναι σπουδαίες, έτσι δεν είναι; Αυτές τις νέες που βλέπουμε τελευταία. Αυτές με τα γένια και τα καυλιά. Είναι σπουδαίες σαν τον χρυσό, τις λατρεύω», με το παραπάνω να είναι μόλις ένα από τα δεκάδες προβληματικά αστεία του show.

Ο Albini σχολίασε το παραλήρημα του Gervais με ένα μεγάλο tweet thread στο οποίο και ανέφερε: «Όχι, δεν πρόκειται να δω το special του πριν να δηλώσω ότι είναι fucked up και ότι είναι σκατά. Έχω δει στο παρελθόν fucked up πράγματα που είναι σκατά και ξέρω ήδη το αστείο. Έχουν μόνο ένα αστείο. Οι anti-woke τρανσφοβικοί κωμικοί καλλιεργούν ένα κοινό στο οποίο δεν θα ήθελα καθόλου να συμμετέχω».

Ο ίδιος συνέχισε: «Μου άρεσε παλιά ο Ricky Gervais. Η κωμωδία του άφηνε το υπονοούμενο ότι στην πραγματικότητα δεν του άρεσε αυτό το κομμάτι του εαυτού του που τον ικανοποιούσε τόσο απροκάλυπτα, αυτό το κομμάτι του που είναι άξεστο, εγωιστικό και γεμάτο άγνοια. Το να παίζει ο ίδιος ένα ανυποψίαστο creep ήταν το απαραίτητο στοιχείο μιας κωμωδίας κριτικής απέναντι στην άγνοια».

I used to like Ricky Gervais. His comedy hinted that he disliked the part of himself he indulged so flagrantly, the boorish, selfish unaware part. Him playing an oblivious creep was a necessary element of comedy critical of being oblivious. But as Kurt Vonnegut observed...

«Ο Ricky Gervais επαναπαύθηκε στη μουρμούρα, έμαθε να το κάνει σαν κόλπο, έγινε διάσημος και πλούσιος μέσω αυτού» γράφει ο Albini. «Σταδιακά είδε αυτή τη μουρμούρα ως το κεντρικό point και στους πιο ανοιχτόμυαλους κύκλους, ο μόνος τρόπος να περάσει αυτή η μουρμούρα είναι να απαξιώνεις το να είσαι ανοιχτόμυαλος και να είσαι ένα μισαλλόδοξο σκουπίδι».

Ricky Gervais got comfortable inducing groans, learned to do it like a trick, got famous and wealthy from it. Eventually he saw the groans as the point, and in enlightened circles, the way to induce groans is to disdain enlightenment and be a bigoted piece of shit.