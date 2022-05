Τη μουσική για το biopic του σκηνοθέτη Jim Sheridan πρόκειται να γράψει ο Bono μαζί με τον The Edge των U2, το οποίο και θα φέρει τον τίτλο North Star.

Ο Sheridan, σκηνοθέτης ταινιών που άφησαν εποχή όπως το My Left Foot και In The Name Of The Father, πρόκειται να σκηνοθετήσει την ημι-αυτοβιογραφική ταινία, που αφηγείται σύμφωνα με τον ίδιο μια «coming-of-age ιστορία» για την ζωή του στην Ιρλανδία των πρώιμων 1960s.

Η είδηση σχετικά με το soundtrack της ταινίας έρχεται από ρεπορτάζ του Variety, το οποίο και μεταδίδει ότι ο Bono και ο Edge βρίσκονται αυτήν την περίοδο στη διαδικασία συζητήσεων για την υλοποίησή του, γράφοντας τόσο το original κομμάτι με τίτλο “North Star”, όσο και το score αυτής.

Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει ο σκηνοθέτης του Spinning Gold, Timothy Scott Bogart, ενώ τα γυρίσματα αυτής πρόκειται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2023 στην Ιρλανδία.