Τη μεγάλη τους επιστροφή με τον δίσκο Autofiction ανακοίνωσαν οι Suede, οι οποίοι και έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο single του με τίτλο “She Still Leads Me”.

Ο ένατος δίσκος του αγαπημένου συγκροτήματος πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 16 Σεπτεμβρίου από την BMG , ενώ είναι ήδη διαθέσιμος για pre-order.

Η παρέα των Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes και Neil Codling ανέφερε σε σχετική συνέντευξη ότι «επέστρεψε στα βασικά» για τις ανάγκες αυτού του δίσκου, νοικιάζοντας αρχικά ένα απομονωμένο studio στο Kings Cross για πρόβες, προτού βρεθούν και επίσημα στα Konk studios του Λονδίνου για τις ηχογραφήσεις.

Το πρώτο δείγμα δουλειάς από τον δίσκο αποτελεί ένα κομμάτι που ο Anderson έγραψε για την εκλιπούσα μητέρα του, το οποίο και παρουσιάστηκε χθες το βράδυ (23/5) ζωντανά στο Cirque Royal των Βρυξελλών.

Ακούστε εδώ το νέο single:

Αutofiction Tracklisting:

‘She Still Leads Me On’

‘Personality Disorder’

’15 Again’

‘The Only Way I Can Love You’

‘That Boy On The Stage’

‘Drive Myself Home’

‘Black Ice’

‘Shadow Self’

‘It’s Always The Quiet Ones’

‘What Am I Without You?’

‘Turn Off Your Brain And Yell’

Μιλώντας σχετικά με το Autofiction, ο frontman των Suede, Brett Anderson ανέφερε: «Το Autofiction είναι ο punk δίσκος μας. Χωρίς περιττά πράγματα. Μόνο εμείς οι πέντε στο δωμάτιο, με όλα τα glitches και τις μαλακίες σε πρώτο πλάνο. Η μπάντα σε όλο της το χάλι εκτεθειμένη. Το Autofiction έχει μια φυσική φρεσκάδα, είναι το μέρος στο οποίο θέλουμε να βρισκόμαστε».

Μετά την επίσημη κυκλοφορία του νέου τους δίσκου, οι Suede πρόκειται να δώσουν δύο μεγάλες συναυλίες στο Electric Ballroom του Λονδίνου τον ερχόμενο Οκτώβριο (πιο συγκεκριμένα στις 5 και 6 του μήνα).