Damon Albarn, Beach House, Beck και πολλοί ακόμη σημαντικοί καλλιτέχνες συμμετέχουν σε έναν πρωτότυπο birdsong-inspired compilation δίσκο, το πρώτο volume του οποίου κυκλοφόρησε στις 20 Μαΐου.

Το For The Birds: The Birdsong Project πρόκειται να κυκλοφορήσει σε πέντε μέρη, από τώρα μέχρι και τον Σεπτέμβριο, με όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του να διατίθενται στο National Audubon Society, μια Αμερικανική ΜΚΟ που ασχολείται με την προστασία των πουλιών.

Nick Cave & Warren Ellis, Karen O, Kamasi Washington, Terry Riley, Mary Lattimore, Tyondai Braxton, Mark Ronson και Elvis Costello είναι μόλις μερικοί από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη συλλογή, ενώ σε αυτήν χαρίζουν τις φωνές τους σε spoken-word κομμάτια οι Florence Welch, Matthew McConaughey, Bette Midler και Natasha Lyonne. Παραγωγός της συλλογής είναι ο Randall Poster, ενώ ο Lee Ranaldo των Sonic Youth είναι ένας από τους executive producers αυτής.

Ακούστε εδώ το πρώτο volume του The Birdsong Project:

Το project αναμένεται να κυκλοφορήσει σε ένα μεγάλο vinyl set, σε 20 διαφορετικά LPs. Η deluxe version περιλαμβάνει επίσης ένα photo book με ένα δοκίμιο του Jonathan Meiburg των Loma and Shearwater, ο οποίος είναι επίσης ορνιθολόγος.