Μια αναλυτική βιογραφία του MF DOOM πρόκειται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα, η οποία και θα τιτλοφορείται The Chronicles of DOOM: Unraveling Rap’s Masked Iconoclast. Το βιβλίο υπογράφει ο μουσικός δημοσιογράφος, S. H. Fernando Jr., ενώ αυτό πρόκειται να κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Astra House.

Το βιβλίο πρόκειται να περιλαμβάνει πληροφορίες από την άνοδο, την πτώση, αλλά και τη μεγάλη επιστροφή του εκλιπόντα μασκοφόρου rapper (κατά κόσμον Daniel Dumile), που άφησε εποχή.

Σύμφωνα με τον senior editor της Astra House, Danny Vazquez, αυτό αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2024.

In THE CHRONICLES OF DOOM, @SkizFernando will recount the rise, fall, redemption, and untimely demise of Daniel Dumile AKA @MFDOOM, one of rap's most enigmatic and influential figures—from KMD, to @adultswim, to escaping death in the public eye for months before it was announced. pic.twitter.com/gVSH8TwWdo