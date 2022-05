Για τον πολυαναμενόμενο νέο δίσκο των Cure, Songs of a Lost World, μίλησε ο Robert Smith σε πρόσφατη συνέντευξή του στο online περιοδικό ΝΜΕ. Ο frontman του ιστορικού συγκροτήματος χαρακτήρισε τη νέα αυτή δουλειά ως «σκοτεινή και ανελέητη», ενημερώνοντας τους θαυμαστές των Cure ότι θα έχει κυκλοφορήσει μέχρι και τον Οκτώβριο, πριν το συγκρότημα βρεθεί σε μια μεγάλη περιοδεία.

Ο Smith είχε αναφέρει στο NME τον προηγούμενο Μάρτιο ότι το συγκρότημα ηχογραφούσε τα τελευταία φωνητικά του δίσκου, ο οποίος και θα αποτελείτο από 10 κομμάτια. Στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του αποκάλυψε ωστόσο ότι ο δίσκος τελικά θα κλείσει με 12 κομμάτια, αναφέροντας μάλιστα ότι τα μισά από αυτά είναι μισο-μιξαρισμένα ή μισο-τελειωμένα. Ο Smith ανέφερε επίσης ότι η διαδικασία δημιουργίας του δίσκου υπήρξε αρκετά περίεργη και χρονοβόρα.

Ο τελευταίος δίσκος των Cure ήταν το 4:13 Dream του 2008, γεγονός που κάνει το Songs of a Lost World να αποτελεί ένα μουσικό γεγονός που αναμένεται με μεγάλη προσμονή. Ο Smith υπόσχεται στην τελευταία του συνέντευξη στους fans ότι «θα αξίζει την προσμονή», αλλά και ότι πρόκειται για τον καλύτερο δίσκο της καριέρας τους.

Αναφορικά με το περιεχόμενό του, ο Smith ανέφερε ότι το Songs of a Lost World δεν είναι ένα «φωτεινό άλμπουμ», συγκρίνοντάς το περισσότερο με το Disintegration παρά με το The Head on the Door. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε ότι η εμπειρία του να χάνει μια ολόκληρη γενιά από ηλικιωμένους συγγενείς του λόγω COVID επηρέασε αρκετά τη θεματολογία και το όλο ύφος του δίσκου.

Οι Cure πρόκειται στο όχι και τόσο άμεσο μέλλον να κυκλοφορήσουν και έναν ακόμη δίσκο, ο οποίος θα αποτελεί το upbeat flip-side του Songs of a Lost World. Οι θαυμαστές του συγκροτήματος θα χρειαστεί ωστόσο να περιμένουν λίγο παραπάνω για αυτό, μιας που οι Cure επιθυμούν τόσο να ηχογραφήσουν περισσότερα κομμάτια για αυτό, όσο και να αφαιρέσουν ένα μέρος των έτοιμων.