Ακούστε το ολοκαίνουριο “The Heart Part 5” από τον επερχόμενο δίσκο του καλλιτέχνη, Mr. Morale and the Big Steppers

Το νέο του single και πρώτο εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια παρουσίασε ο Kendrick Lamar στο κοινό του, το οποίο και τιτλοφορείται “The Heart Part 5”. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον πέμπτο του δίσκο, Mr. Morale And The Big Steppers, ο οποίος πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Μαΐου.

Το προηγούμενο solo single του Lamar ήταν το “All The Stars” από το 2018, στο οποίο συμμετείχε και ο SZA, και αποτελούσε το lead single του soundtrack του Black Panther, το οποίο και είχε επιμεληθεί ο ίδιος. Όπως υπονοείται από τον τίτλο του κομματιού, το “The Heart Part 5” αποτελεί το τελευταίο single του καλλιτέχνη από μια σειρά κομματιών που έχει κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ξεκινώντας με τα parts one και two το 2010, συνεχίζοντας με το part three το 2012 και το part four το 2017.

Το συνοδευτικό μουσικό video του single, συν-σκηνοθέτησαν ο Dave Free με τον ίδιο τον Lamar, ενώ οι δημιουργοί του South Park, Trey Parker και Matt Stone, συμμετείχαν και αυτοί στη δημιουργία του.

Δείτε εδώ το video:

Ο Lamar επέστρεψε στο μουσικό προσκήνιο στο τέλος του 2021, έπειτα από ένα διάλειμμα σχεδόν τριών ετών, όταν και συμμετείχε σε δύο tracks του ξαδέρφου του, Baby Keem, τα “Family Ties” και “Range Brothers”. Και τα δύο περιλαμβάνονται στον ντεμπούτο δίσκο του Keem, The Melodic Blue.

Η κυκλοφορία του δίσκου Mr. Morale And The Big Steppers ανακοινώθηκε μόλις τον προηγούμενο μήνα από τον Kendrick Lamar, ενώ αυτός αναμένεται να είναι κατά πάσα πιθανότητα διπλός, σύμφωνα τουλάχιστον με το teaser post του καλλιτέχνη.