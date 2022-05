Ένα ακουστικό σετ-έκπληξη παρουσίασαν ο Bono και ο The Edge των U2 σε μια συναυλία που έδωσαν σε καταφύγιο στην εμπόλεμη Ουκρανία.

Ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα στου προέδρου Zelensky, οι δύο καλλιτέχνες έκαναν μια μεγάλη έκπληξη στους Ουκρανούς στρατιώτες και πολίτες που βρίσκονταν στο καταφύγιο, το οποίο και έχει στηθεί πρόχειρα στον σταθμό μετρό Kryschatek του Κιέβου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Irish Times, το rock star duo παρουσίασε τα κομμάτια “Sunday Bloody Sunday”, “Angel of Harlem”, “With or Without You” και “Desire”, προτού ερμηνεύσει μια διασκευή του κλασικού κομματιού του Ben E. King, “Stand By Me”, μαζί με έναν Ουκρανό στρατιώτη.

Δείτε παρακάτω clips από τη συναυλία-έκπληξη των δύο καλλιτεχνών:

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine — U2 (@U2) May 8, 2022

U2 playing a show at Kryschatek metro station now.. pic.twitter.com/plBTNmwoZP — Expat in Kyiv (@expatua) May 8, 2022

In the epicenter of global history. Bono from @U2 on the metro station in Kyiv singing for Ukraine. Such a historical moments to show solidarity and pay global attention on putin’s invasion. Please repost and stand with Ukraine by pushing your govts to help us with weapons/money pic.twitter.com/j5aKrkPS60 — Serhiy Leshchenko (@Leshchenkos) May 8, 2022