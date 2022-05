Κυκλοφόρησε επιτέλους το video clip του A$AP Rocky για το κομμάτι του “D.M.B.”, έναν ολόκληρο χρόνο σχεδόν μετά την πρώτη ακρόασή του από το κοινό. Την παράσταση βέβαια δεν κλέβει ο δημοφιλής rapper, αλλά η superstar και εγκυμονούσα σύντροφός του, Rihanna, η οποία και συμμετέχει σε αυτό.

Το clip του “D.M.B.” αποτελεί σύμφωνα με τον A$AP Rocky ένα “ghetto love tale” που αφηγείται ουσιαστικά στιγμές από τη σχέση του με τη Rihanna. Έτσι, σε αυτό τους βλέπουμε να φτιάχνουν παρέα τα μαλλιά τους, να παίζουν παιχνίδια και να περνούν χρόνο στο Bronx. Ο A$AP Rocky κάνει επίσης πρόταση γάμου στη Rihanna στο clip για το κομμάτι, με την ίδια να απαντά θετικά!

Co-produced από τον Rocky μαζί με τους Skepta, Shlohmo, Hector Delgado και Kelvin Krash, το κομμάτι του rapper από το Harlem αποτελεί και ένα ευθύ diss προς τον Chris Brown, πρώην σύντροφο της Rihanna, ο οποίος και υπήρξε κακοποιητικός απέναντί της. Χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι του που αναφέρουν: “I don’t beat my bitch, I need my bitch. /She clean my crib, she feed my friends/ She keep my secret, she keep my fridge packed, my freezer lit”.

Το “D.M.B.” ακούστηκε για πρώτη φορά στη διαφήμιση της online οικονομικής υπηρεσίας Klarna τον Ιούνιο του 2021. Rocky και Rihanna εθεάθησαν μαζί να γυρνούν το video για αυτό στο Bronx τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Το κομμάτι αναμένεται να συμπεριληφθεί στον πολυαναμενόμενο δίσκο του Rocky, All Smiles, στον οποίο υπάρχει περίπτωση να συμμετέχει ακόμη και ο Morrissey!

“D.M.B.” Artwork: