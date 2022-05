Κυκλοφόρησε και επίσημα ο νέος δίσκος των Arcade Fire με τίτλο WE, βάζοντας τέλος στην αγωνία των θαυμαστών του συγκροτήματος. Η έκτη δισκογραφική τους δουλειά κυκλοφορεί σε παραγωγή του Nigel Godrich, αλλά και των bandleaders, Win Butler και Régine Chassagne.

Το WE περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Father John Misty, Geoff Barrow των Portishead, τον συνθέτη Owen Pallett και πολλούς ακόμη.

Η νέα αυτή δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος έρχεται μετά το LP του 2017 με τίτλο Everything Now. Οι Arcade Fire ηχογράφησαν τον δίσκο στη Νέα Ορλεάνη, το El Paso και το Mount Desert Island. Στο studio lineup αυτών περιλαμβάνονταν οι Régine Chassagne, Win Butler, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury, Jeremy Gara και Will Butler, με τον τελευταίο να ανακοινώνει την αποχώρησή του από το συγκρότημα μετά την ολοκλήρωση του δίσκου.

Ο 40λεπτος δίσκος είναι χωρισμένος σε δύο sides, με την πρώτη να είναι αφιερωμένη στην έννοια της απομόνωσης και τη δεύτερη σε αυτή της επανασύνδεσης.

Έχοντας παρουσιάσει ζωντανά τα κομμάτια του δίσκου στο φεστιβάλ Coachella 2022, οι Arcade Fire πρόκειται να εμφανιστούν αύριο, 7 Μαΐου, στο Saturday Night Live, στην πέμπτη τους guest συμμετοχή στη θρυλική εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης.