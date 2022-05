Τον νέο της δίσκο με τίτλο We’ve Been Going About This All Wrong έδωσε στη δημοσιότητα η αγαπημένη Sharon Van Etten, ο οποίος είναι μάλιστα ο έκτος της δισκογραφίας της.

Η Van Etten ηχογράφησε και επεξεργάστηκε το μεγαλύτερο μέρος του δίσκου στο home studio της ίδιας, ενώ έκανε το co-producing του μαζί με τον Daniel Knowles. Η ίδια παίζει στον δίσκο κιθάρα, synthesizers, πιάνο, drum machine, wurlitzer, keys και πολλά ακόμη, ενώ ο Jorge Balbi συμμετέχει στα drums, ο Devon Hoff στο μπάσο και ο Charley Damski στα extra synthesizers και κιθάρες.

Η Van Etten είχε αποφασίσει προηγουμένως να μην κυκλοφορήσει κανένα single για τον δίσκο, καθώς ήθελε οι ακροατές του να το αντιμετωπίσουν σαν μια ενιαία δουλειά, ακούγοντάς τον όλο μαζί. Σύμφωνα με την ίδια, ο δίσκος αφηγείται μια ολοκληρωμένη ιστορία γύρω από την ελπίδα, την απώλεια, την αναμονή και την υπομονή.

Πριν από τον δίσκο, η τραγουδίστρια είχε κυκλοφορήσει τα μεμονωμένα singles της, “Porta” και “Used to It”. Η ίδια πρόκειται να βρεθεί σε περιοδεία στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα, προτού βρεθεί και στη Βόρεια Αμερική για εμφανίσεις μαζί με τις Angel Olsen και Julien Baker.

We’ve Been Going About This All Wrong Artwork:

We’ve Been Going About This All Wrong Tracklist: