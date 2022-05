Δείτε σε video και μια νέα εκτέλεση του κομματιού τους με τίτλο “How Can I Make It OK?”

Το κομμάτι των King Gizzard & The Lizard Wizard με τίτλο “Sense” διασκεύασαν οι Wolf Alice, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Αυστραλίας, triple j.

Το κομμάτι ανήκει στον δίσκο των Gizzard από το 2015 με τίτλο Paper Mâché Dream Balloon, και οι Wolf Alice εκθείασαν το συγκρότημα για τα «κρυμμένα ποπ διαμάντια» που έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως αυτό.

Δείτε εδώ τους Wolf Alice να διασκευάζουν το κομμάτι:

Το συγκρότημα ερμήνευσε και μια νέα εκδοχή του κομματιού του με τίτλο “How Can I Make It OK?”, από τον δίσκο τους από το 2021, Blue Weekend:

Οι Wolf Alice αναμένεται να κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα ένα νέο EP, το οποίο θα αποτελείται από διασκευές στα κομμάτια του Blue Weekend ως νανουρίσματα, με τίτλο Blue Lullaby.