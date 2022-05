Στο Obi-Wan Kenobi φημολογείται ότι θα εμφανιστεί ο Flea των Red Hot Chili Peppers, σύμφωνα με ρεπορτάζ ξένων ιστοσελίδων.

Η πολυαναμενόμενη spin-off σειρά του Star Wars franchise πρόκειται να κάνει την πρεμιέρα της στο Disney+ στις 27 Μαΐου και αυτή τοποθετείται χρονικά δέκα χρόνια μετά τα επεισόδια της ταινίας του 2005, Revenge Of The Sith. Σε αυτήν είναι που ο Anakin Skywalker αποφασίζει να περάσει στη σκοτεινή πλευρά, προδίδοντας τον φίλο του, Obi-Wan Kenobi.

Ο Flea, ή κατά κόσμον Michael Balzary, σύμφωνα με πηγές του ΝΜΕ αναμένεται να εμφανιστεί στη σειρά σε έναν άγνωστο για την ώρα ρόλο.

Ο ηθοποιός Rupert Friend, που συμμετέχει στην παραγωγή του Obi-Wan Kenobi, επιβεβαίωσε μάλιστα ότι στη σειρά πρόκειται να παρακολουθήσουμε μερικά «σπουδαία cameos».

Ο Flea έχει ήδη στο ενεργητικό του μπόλικες εμφανίσεις σε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως τα Back To The Future Part II, The Big Lebowski, Inside Out και Toy Story 4.

Ο ίδιος αναμένεται να συμμετάσχει και στην επερχόμενη ταινία του Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) με τίτλο Babylon, στην οποία και πρωταγωνιστούν οι Brad Pitt, Margot Robbie και Tobey Maguire στον ρόλο του Charlie Chaplin.