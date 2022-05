Έτοιμο φαίνεται πως είναι το score της νέας ταινίας του Luca Guadagnino από τους Trent Reznor και Atticus Ross των Nine Inch Nails, σύμφωνα τουλάχιστον με τον ίδιο τον Atticus Ross.

Στην επερχόμενη ταινία του σκηνοθέτη, που θα τιτλοφορείται Bones & All, πρόκειται να δούμε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους τους Timothée Chalamet και Taylor Russel.

Reznor και Ross πέρασαν πολύ καλά κατά τη διάρκεια της σύνθεσης της μουσικής, με τον δεύτερο να μιλά για μια «σπουδαία εμπειρία» και έναν «πραγματικό καλλιτέχνη» (μιλώντας φυσικά για τον Guadagnino).

Το πολυβραβευμένο μουσικό duo δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργεί τη μουσική για ένα κινηματογραφικό έργο: στο παρελθόν έχουν συνθέσει τα original scores μεγάλων επιτυχιών όπως τα Social Network, Bird Box, Gone Girl και το Soul της Pixar.

Το Bones & All είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Camille DeAngelis, με το σενάριο αυτού να επικεντρώνεται γύρω από τους κανιβαλιστικούς πόθους μιας νεαρής γυναίκας.

Just announced by Atticus on the official NIN discord, new soundtrack coming for the upcoming Luca Guadagnino movie pic.twitter.com/YmO7As8fvI