Την κυκλοφορία της Wu-Tang Forever 25th Anniversary Collection ανακοίνωσαν οι Wu-Tang Clan, η οποία και θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Ιούνιο από τις Get On Down και Legacy Recordings.

Η συλλογή θα περιέχει 4xLP vinyl reissue του Wu-Tang Forever μαζί με ένα lyric booklet, ένα ασημένιο επτάιντσο single του “Triumph” με το “Heaterz” ως B-side και μια επανέκδοση της διπλής του κασέτας σε ένα slip case. Το Wu-Tang Forever 25th Anniversary Collection είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην τιμή των 85.45 δολαρίων, ωστόσο οι θαυμαστές του συγκροτήματος θα μπορούν να αγοράσουν μεμονωμένα τα LPs, το single και τις κασέτες.

Το θρυλικό συγκρότημα πρόκειται να κυκλοφορήσει ακόμα και μερικά EPs με ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα υλικό: τα Reunited (The Remixes), It’s Yourz και Triumph. Αυτά θα γίνουν διαθέσιμα για πρώτη φορά στην Apple Music και το Spotify, μαζί με out-of-print remixes, edits και instrumentals από την περίοδο του Forever, αλλά και single artwork που δεν είχαν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας ως τώρα.

Oi Wu-Tang κυκλοφόρησαν επίσης πρόσφατα το πρώτο επεισόδιο από μια σειρά συνεντεύξεων των ίδιων, γυρισμένων στο set του iconic video για το “Triumph” από το 1997. Τα επεισόδια αυτά θα παρακολουθούν τους rappers να συζητούν για τη ζωή τους, τα ακούσματά τους και τη σημασία των Wu-Tang και “Triumph” για τους ίδιους.

Δείτε εδώ το πρώτο επεισόδιο: