Την κυκλοφορία του νέου του δίσκου, Inside Problems, ανακοίνωσε ο Andrew Bird, ο οποίος και πρόκειται να γίνει διαθέσιμος στις 3 Ιουνίου από τη Loma Vista Records. Το πρώτο preview από τον νέο αυτό δίσκο του Bird είναι το single “Underlands”.

Το Inside Problems θα κυκλοφορήσει σε παραγωγή Mike Viola και ηχογραφήθηκε από τον Bird μαζί με την μπάντα τεσσάρων μουσικών που τον συνοδεύει. Επιπλέον φωνητικό overdubbing στον δίσκο έκανε η Madison Cunningham. Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, έμπνευση για τον δίσκο υπήρξε η συγγραφέας Joan Didion, η οποία μάλιστα ήταν και η αφορμή για την ηχογράφηση του lead single του με τίτλο “Atomized”. Η παρουσία της είναι φυσικά αισθητή και σε άλλα σημεία του δίσκου, όπως το κομμάτι “Lone Didion”.

Σύμφωνα και πάλι με τον Bird, το κομμάτι “Underlands” παρουσιάζει έναν δίσκο που έχει να κάνει με όσα δεν φαίνονται και βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια, όπως και με την μεμβράνη που διαχωρίζει τα εξωτερικά μας προβλήματα από τα εσωτερικά.

Τα συνοδευτικά visuals σκηνοθέτησε ο Matthew Daniel Siskin και μπορείτε να τα δείτε πιο κάτω.

Το Inside Problems αποτελεί την πρώτη solo δουλειά του Andrew Bird από το My Finest Work Yet του 2019. Ο ίδιος κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά το εορταστικό EP Hark!, ενώ το 2021 συνεργάστηκε με τον Jimbo Mathus στο These 13.

Inside Problems Artwork:

Inside Problems Tracklist: