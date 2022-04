Στις 13 Μαΐου πρόκειται να κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο album των The Smile, A Light For Attracting Attention, που θα γίνει διαθέσιμο στο κοινό από την XL Recordings.

Το άλμπουμ περιέχει 13 κομμάτια, ενώ η μίξη του έγινε από τον Nigel Godrich. Το mastering είναι δια χειρός Bob Ludwig. Σε κομμάτια του δίσκου συμμετέχει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής του Λονδίνου και ένα σύνολο πνευστών που αποτελείται από βρετανούς μουσικούς της σύγχρονης jazz – τους Wallen, Theon και Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman και JasonYarde.

Το συγκρότημα που αποτελείται από τον Tom Yorke και τον Jonny Greenwood των Radiohead και τον Tom Skinner των Sons of Kemet έχει ήδη κυκλοφορήσει τα singles “You Will Never Work in Television Again”, “The Smoke”, και “Skrting On The Surface”. Το πρόσφατο single τους, “Pana-vision”, κυκλοφόρησε στις 3 Απριλίου και ακούστηκε για πρώτη φορά στο φινάλε της σειράς Peaky Blinders.

Το νέο τους single, “Free In The Knowledge”, κυκλοφόρησε μόλις χθες μαζί με την είδηση για τον δίσκο και συνοδεύεται από ένα video clip που σκηνοθέτησε το Leo Leigh. Το τραγούδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Tom Yorke στο Letters Live στο Royal Albert Hall τον Δεκέμβριο του 2021. Ήταν το πρώτο live του Tom Yorke απ’ όταν ξεκίνησε η πανδημία και αφιέρωσε το τραγούδι σε όλους τους μουσικούς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δείτε το Video για το Free In The Knowledge:

Το συγκρότημα αναμένεται να ξεκινήσει την Ευρωπαϊκή του περιοδεία στις 16 Μαΐου από την Κροατία και θα την ολοκληρώσει στην Ταορμίνα της Σικελίας, στις 20 Ιουλίου.

Το A Light For Attracting Attention θα είναι διαθέσιμο σε CD, βινύλιο και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

A Light for Attracting Attention Tracklist: