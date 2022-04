Ηints για την κυκλοφορία ενός δίσκου με ερωτικά τραγούδια έριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Liam Gallagher, υπονοώντας ότι ίσως και να είναι έτοιμος να αφήσει για λίγο στην άκρη το rock’n’roll για χάρη μερικών άκρως ερωτικών κομματιών.

Ο Gallagher αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου τον τρίτο solo δίσκο του με τίτλο C’mon You Know από τη Warner. Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ως preview του project τα singles “Everything’s Electric”, αλλά και το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου.

Ο πάλαι ποτέ frontman των Oasis έχει ήδη υπονοήσει ότι στο άλμπουμ εμπεριέχονται μερικές μπαλάντες, παρά το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές πρόκειται για έναν rock’n’roll δίσκο. Και σύμφωνα τώρα με τη στήλη WIRED της Daily Star, ο ίδιος έχει μερικά ακόμη «πιο chilled» τραγούδια, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έναν ολόκληρο δίσκο αποτελούμενο από ερωτικά κομμάτια.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όλοι σκέπτονταν πόσο όμορφος είναι ο κόσμος και τι του έχουμε κάνει και αν αυτό είναι το τέλος του. Όλοι σκέπτονταν όλα αυτά τα τρελά πράγματα και εγώ σκέφτηκα πως αν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμη έναν δίσκο, όλοι θα ήθελαν κάτι πιο ροκ που θα περιέγραφε πόσο μισούν την κυβέρνηση και όλες αυτές τις αηδίες» ανέφερε ο Gallagher στη Daily Star.

«Γι΄αυτό και σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε από διαφορετική γωνία, ίσως να κάναμε έναν δίσκο γεμάτο ερωτικά τραγούδια, κάτι πιο ήσυχο σε στυλ Simon and Garfunkel. Υπήρξαν στην πορεία δύο κομμάτια σαν αυτά, όμως επιστρέψαμε στα τρελά πράγματα που κάνουμε, στα rock’n’roll πράγματα. Μετά ξανά στον έρωτα και στα ήσυχα στοιχεία, που κατέληξαν στο C’mon You Know. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη μισός δίσκος με πιο ήσυχα πράγματα» συμπλήρωσε ο Gallagher.

Θα δούμε άραγε στο μέλλον έναν δίσκο με ερωτικά κομμάτια του αγαπημένου τραγουδοποιού; Μόνο ο χρόνος θα δείξει! Για την ώρα αναμένουμε το C’mon You Know, αλλά και ένα νέο live άλμπουμ με τίτλο Down By The River Thames στις 27 Μαΐου. Η συναυλία ηχογραφήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 από ένα special live-stream του καλλιτέχνη.