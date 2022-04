Η Charli XCX αλλάζει πολλαπλές διαφορετικές περσόνες στο video clip για το “Used to Know Me”, που περιλαμβάνεται στον τελευταίο της δίσκο, CRASH.

Το ολοκαίνουριο video clip της για το κομμάτι “Used to Know Me” έδωσε στη δημοσιότητα η Charli XCX, το οποίο και περιλαμβάνεται στον τελευταίο της δίσκο, CRASH.

Στο clip, η αγαπημένη pop provocateur των τελευταίων ετών αλλάζει πολλαπλές διαφορετικές περσόνες, όσο η ίδια χορεύει ασταμάτητα μαζί με άλλους χορευτές. Dominatrix, cheerleader, ’80s γυμνάστρια aerobics και club kid, είναι μόλις λίγοι από τους ρόλους που φαίνεται να ερμηνεύει για χάρη του clip η Charli XCX.

Ο δίσκος CRASH, περιέχει ακόμη τα singles “Good Ones”, “New Shapes” featuring Caroline Polachek και Christine and the Queens, τη συνεργασία της με τη Rina Sawayama, “Beg For You”, αλλά και το “Baby”.

Δείτε εδώ το music video για το “Used to Know Me”: