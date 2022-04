Στο επεισόδιο των Simpsons, When Billie Met Lisa, πρόκειται να εμφανιστεί η αγαπημένη τραγουδοποιός της Generation Z και όχι μόνο, Billie Eilish.

Το special short πρόκειται να κυκλοφορήσει από το Disney+ στις 22 Απριλίου και σε αυτό θα εμφανιστεί τόσο η Eilish, όσο και ο αδερφός της, Finneas, με τους δυο τους να προσκαλούν τη Lisa Simpson σε ένα ξεχωριστό jam session στο studio.

Σύμφωνα με τη σύνοψη του επεισοδίου που έχει δοθεί στη δημοσιότητα: «Στο When Billie Met Lisa, τη Lisa Simpson ανακαλύπτουν οι πολυβραβευμένοι μουσικοί, Billie Eilish και Finneas, όσο εκείνη ψάχνει ένα ήσυχο μέρος για να κάνει εξάσκηση στο σαξόφωνο. Η Billie θα προσκαλέσει τότε τη Lisa στο studio της για ένα special jam session που θα της μείνει αξέχαστο».

Πρόκειται για το τέταρτο short από τους Simpsons που θα κυκλοφορήσει στο εν λόγω streaming service, μετά το Star Wars-themed, Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap, το Marvel-inspired, The Good, The Bart, And The Loki, αλλά και το The Simpsons in Plusaversary της προηγούμενης χρονιάς.

Billie is guest starring in @TheSimpsons: “When Billie Met Lisa”, the new short streaming April 22 on @disneyplus. pic.twitter.com/baLe70Gxad — billie eilish (@billieeilish) April 14, 2022

Οι Simpsons δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν λαμπερούς μουσικούς guests στα επεισόδια τους. Σε όλα τα χρόνια προβολής της ιστορικής πλέον σειράς, καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Paul McCartney, Johnny Cash, James Brown, Red Hot Chili Peppers και πιο πρόσφατα, The Weeknd, έχουν κάνει την εμφάνισή τους.