Το full tracklist του ολοκαίνουριου δίσκου της, Dance Fever, έδωσε στη δημοσιότητα η Florence + The Machine.

Ο πέμπτος δίσκος της αγαπημένης τραγουδοποιού και του συγκροτήματός της αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Μαΐου από την Polydor, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα singles “My Love”, “King” και “Heaven Is Here”.

Πριν να γίνει γνωστό ολόκληρο το tracklist, το συγκρότημα «γυρνούσε» αργά χαρτιά μιας τράπουλας στο official website του, τα οποία και ανέφεραν τίτλους κομματιών του δίσκου.

Το Dance Fever θα κυκλοφορήσει σε παραγωγή Welch, Jack Antonoff αλλά και Dave Bayley των Glass Animals. Το μεγαλύτερο μέρος του ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, όσο η Welch ανυπομονούσε για την επιστροφή μας στα clubs, τη live μουσική και τον χορό στα μεγάλα φεστιβάλ του καλοκαιριού.

Δείτε εδώ το tracklist και τα teaser reveals:

