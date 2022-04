Οι Annie Hamilton και Alexander Zuccaro περνούν μαζί τη νύχτα σε ένα bar, στο τελευταίο visual του δίσκου Chloë and the Next 20th Century

Το νέο του video για το κομμάτι “Kiss Me (I Loved You)” έδωσε στη δημοσιότητα ο Father John Misty, το οποίο και περιλαμβάνεται στον τελευταίο του δίσκο, Chloë and the Next 20th Century.

Το video σκηνοθέτησε ο David Raboy, ενώ σε αυτό πρωταγωνιστούν οι Annie Hamilton και Alexander Zuccaro, που απεικονίζονται να περνούν τη νύχτα μαζί σε ένα bar.

Για την κυκλοφορία του follow-up του God’s Favorite Customer, ο Father John Misty έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα τα singles “Goodbye Mr. Blue”, “Q4” και “Funny Girl”.

Ο νέος δίσκος του αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε μια deluxe edition, μαζί με ένα 7" βινύλιο των Lana Del Rey και David Lynch (υπό το όνομα Jack Cruz), όπου οι δυο τους διασκευάζουν κομμάτια του Chloë and the Next 20th Century.

Ακούστε εδώ το “Kiss Me (I Loved You)”: