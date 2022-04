Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Red Hand Files Q&A newsletter αποχαιρέτησε ο Nick Cave τον frontman των Αυστραλών The Saints, Chris Bailey, που έφυγε από τη ζωή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η ανάρτηση του καλλιτέχνη ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση που κατέθεσε ένας θαυμαστής του στην ιστοσελίδα του, ο οποίος και ζήτησε να μάθει τι σήμαινε ο Bailey για εκείνον όταν ήταν ένας νέος μουσικός στην Αυστραλία.

Ο Cave ανοίγει την απάντησή του με μια φωτογραφία του 1977, στην οποία ο Bailey φαίνεται να έχει καταρρεύσει on stage κατά τη διάρκεια συναυλίας του με τους Saints στη Μελβούρνη. Ο Cave φαίνεται να τον κοιτάζει από το κοινό εντυπωσιασμένος. Τη φωτογραφία τράβηξε στο Tiger Room ο Rennie Ellis.

"Nick Cave impressed by Chris Bailey’s performance with The Saints -as well as his ability to gulp his way through a bottle of Johnny Walker during the show- at their first Melbourne gig at The Tiger Room back in 1977, as documented by Rennie Ellis." pic.twitter.com/5dbEcfQKfL