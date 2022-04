Ακούστε εδώ το δεύτερο κομμάτι από το πολυαναμενόμενο The Other Side of Make-Believe και sequel στο video για το "Toni"

Το δεύτερο single του νέου δίσκου τους με τίτλο “Something Changed” έδωσαν στη δημοσιότητα οι Interpol, μια μόλις εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του κομματιού τους "Toni".

Το κομμάτι, που περιλαμβάνεται στο πολυαναμενόμενο The Other Side of Make-Believe, αποτελεί ταυτόχρονα και το sequel στο video για το "Toni.

Ένα νεφέλωμα φόβου, ανταπόδοσης, επιθυμίας και περιφρόνησης είναι το βασικό στοιχείο του video για το “Something Changed”, σύμφωνα με τον frontman του συγκροτήματος, Paul Banks, ενώ ηχητικά ταιριάζει με το μελαγχολικό πιάνο του “Toni”.

Ο Banks, ο κιθαρίστας των Interpol, Daniel Kessler, και ο drummer τους, Samuel Fogarino, ηχογράφησαν το The Other Side of Make-Believe με τους θρυλικούς παραγωγούς Flood και Alan Moulder. Το trio από τη Νέα Υόρκη ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στο έβδομο LP του εξ αποστάσεως το 2020, προτού καταφέρει να βρεθεί μαζί το 2021. Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Ιουλίου από την Matador, ενώ είναι ήδη διαθέσιμος για pre-order.

Ακούστε εδώ το “Something Changed”: