Ο Jamie xx κυκλοφορεί νέο single, δύο χρόνια μετά το πολύ επιτυχημένο "Idontknow". Το "LET’S DO IT AGAIN” είναι μια θριαμβευτική επιστροφή και μια πρώτη γεύση του τι πρόκειται να περιμένουμε τον επόμενο χρόνο από τον Λονδρέζο καλλιτέχνη και DJ. Είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την ένταση, το δράμα και την κάθαρση! Ένα κάλεσμα χαράς που χτίζεται μέσα από τα αδιάκοπα φωνητικά… “I get higher and higher… Let’s do it again”.

Το “LET’S DO IT AGAIN”, αφού δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια των DJ sets του Jamie xx σε όλο τον κόσμο το 2021, έρχεται στην τελική του μορφή για να αποτελέσει βασικό μέρος μιας σειράς επερχόμενων εμφανίσεων στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική.

Ταυτόχρονα, ο Jamie xx συνεχίζει να ετοιμάζει τη νέα δισκογραφική του δουλειά, μετά το πολύ επιτυχημένο ντεμπούτο άλμπουμ του “In Colour”.

Ακούστε εδώ το "LET’S DO IT AGAIN”: