Την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου με τίτλο When the Wind Forgets Your Name έκαναν γνωστή οι Built to Spill, δίνοντας στη δημοσιότητα και το πρώτο του single με τίτλο “Gonna Lose”.

Το αγαπημένο συγκρότημα ετοιμάζει τη μεγάλη του επιστροφή στη δισκογραφία με μια νέα δουλειά που θα κυκλοφορήσει από τη Sub Pop στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το When the Wind Forgets Your Name αποτελεί τον πρώτο δίσκο των Built to Spill έπειτα από επτά χρόνια και την πρώτη τους κυκλοφορία από τη Sub Pop. «Είμαι ενθουσιασμένος: Ήθελα να είμαι στη Sub Pop από τότε που ήμουν έφηβος», δήλωσε το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, Doug Martsch, σε σχετική συνέντευξη τύπου. «Και νομίζω είμαι ο πρώτος 50χρονος που έχουν υπογράψει στην ιστορία τους», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Τον catchy guitar-pop ήχο του “Gonna Lose” συνοδεύει ένα άκρως ψυχεδελικό video σε σκηνοθεσία του Jordan Minkoff, και με animations του ίδιου του Minkoff και του Lee McClure.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά των Built to Spill ήταν το Untethered Moon του 2015, ενώ η μπάντα κυκλοφόρησε και ένα tribute album στον Daniel Johnston το 2020.

When The Wind Forgets Your Name Artwork:

When The Wind Forgets Your Name Tracklist:

Gonna Lose Fool’s Gold Understood Elements Rock Steady Spiderweb Never Alright Alright Comes a Day

Ακούστε εδώ το “Gonna Lose”: