Ένα Dig Me Out covers album για την 25η επέτειο της κυκλοφορίας του δίσκου πρόκειται να κυκλοφορήσουν οι αγαπημένες Sleater-Kinney το καλοκαίρι που μας έρχεται.

Καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι St. Vincent, Wilco, Courtney Barnett, Jason Isbell και Amanda Shires, The Linda Lindas, Margo Price και πολλοί ακόμη, αναμένεται να συμμετέχουν στον δίσκο διασκευών των κομματιών που έγραψαν κάποτε οι Carrie Brownstein και Corin Tucker.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του συγκροτήματος στο Instagram, την οποία μπορείτε να δείτε πιο κάτω.

Το duo θα δωρίσει μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του δίσκου στο Sexual & Gender Minority Youth Resource Center (SMYRC), μια LGBTQIA+ ΜΚΟ με βάση την πόλη καταγωγής του συγκροτήματος, το Portland.

Το Dig Me Out κυκλοφόρησε στις 8 Απριλίου του 1997 και θεωρείται ο breakthrough δίσκος των Sleater-Kinney. Σε αυτόν, η Janet Weiss μπήκε στο συγκρότημα και θα ήταν η drummer του μέχρι και το 2006. Μερικά από τα κορυφαία singles του δίσκου είναι το ομώνυμο κομμάτι, όπως και τα “One More Hour” και “Little Babies”.