Μια διασκευή του κλασικού “Starman” του David Bowie μοιράστηκε η Sharon Van Etten με το κοινό, λίγες μόλις μέρες μετά την είδηση ότι επιστρέφει με νέο δίσκο.

Η Van Etten διασκεύασε το αγαπημένο κομμάτι του David Bowie για τις ανάγκες του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Elon Musk, με τίτλο Return to Space. Αυτό είναι ήδη διαθέσιμο από την πλατφόρμα και ακολουθεί τον Musk και την αποστολή του ίδιου να στείλει πίσω αστροναύτες της NASA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέσα από το πρόγραμμα SpaceX.

Ο έκτος δίσκος της Van Etten θα τιτλοφορείται We’ve Been Going About This All Wrong και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου από την Jagjaguwar. Πρόκειται για το πολυαναμενόμενο follow-up του Remind Me Tomorrow από το 2019. Τα τελευταία singles ωστόσο της αγαπημένης τραγουδίστριας — “Porta” και “Used to It” — δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν στην tracklist του δίσκου.

Ακούστε εδώ τη διασκευή του “Starman”: