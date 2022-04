Τον νέο του δίσκο, Chloë and the Next 20th Century, έδωσε και επίσημα στη δημοσιότητα ο Father John Misty, ο οποίος και κυκλοφορεί από τις Sub Pop και Bella Union.

Ο δίσκος, που αποτελείται από 11 κομμάτια, κυκλοφορεί σε παραγωγή του ίδιου του Tillman και του Jonathan Wilson, ο οποίος και τον βοηθά στο project του Father John Misty από το 2012 και το ντεμπούτο του, Fear Fun.

Πριν από την κυκλοφορία του δίσκου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης είδε ήδη δώσει στη δημοσιότητα δείγματα της νέας αυτής δουλειάς του, με τα κομμάτια “Funny Girl”, “Q4” και “Goodbye Mr. Blue”.

Chloë and the Next 20th Century Artwork:

Chloë and the Next 20th Century Tracklist:

Chloë Goodbye Mr. Blue Kiss Me (I Loved You) (Everything But) Her Love Buddy’s Rendezvous Q4 Olvidado (Otro Momento) Funny Girl Only a Fool We Could Be Strangers The Next 20th Century

Ακούστε εδώ ολόκληρο τον δίσκο: