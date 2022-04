Τον νέο του δίσκο με τίτλο Fear of the Dawn έδωσε και επίσημα στη δημοσιότητα ο Jack White, ο οποίος και κυκλοφορεί φυσικά από το προσωπικό του label, τη Third Man Records.

Ο White είχε προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα το lead single του δίσκου, το “Taking Me Back”, ενώ μιλώντας για τη νέα αυτή δουλειά είχε αναφέρει πως πρόκειται για έναν «πραγματικά σκληρό» δίσκο.

Ο δημοφιλής μουσικός αναμένεται να κυκλοφορήσει ακόμη μια δισκογραφική δουλειά μέσα στο 2022, το Entering Heaven Alive. Αυτό πρόκειται να γίνει διαθέσιμο στο κοινό τον ερχόμενο Ιούλιο και θα είναι αυτή τη φορά ένα ακουστικό LP.

Το Fear of the Dawn περιέχει μόλις μια συνεργασία του καλλιτέχνη με τον Q-Tip, με τον οποίο και είχε συνεργαστεί στο παρελθόν όταν εκείνος του ζήτησε να δουλέψουν μαζί στο τελευταίο studio album των A Tribe Called Quest, We Got It From Here… Thank You 4 Your Service.

Fear of the Dawn Artwork:

Fear of the Dawn Tracklist:

Taking Me Back Fear Of The Dawn The White Raven Hi-De-Ho (W/ Q-Tip) Eosophobia Into The Twilight Dusk What’s The Trick? That Was Then, This Is Now Eosophobia (Reprise) Morning, Noon And Night Shedding My Velvet

Ακούστε εδώ τον δίσκο: