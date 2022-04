Την πρώτη τους μουσική εδώ και δεκαετίες κυκλοφόρησαν οι θρυλικοί Pink Floyd, ως ένδειξη υποστήριξης του Ουκρανικού λαού που δοκιμάζεται την τελευταία περίοδο από τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Το νέο κομμάτι του συγκροτήματος ονομάζεται “Hey, Hey, Rise Up” και σε αυτό ακούγεται ένα sample του Andriy Khlyvnyuk, ενός στρατιώτη στην πρώτη γραμμή του πολέμου και μέλος του Ουκρανικού συγκροτήματος, Boombox.

Πρόκειται για την πρώτη μουσική κυκλοφορία των Floyd από το 1994, όταν και κυκλοφόρησε ο τελευταίος τους δίσκος, The Division Bell. (Οι ίδιοι επέστρεψαν δισκογραφικά και το 2014 με το Endless River, το οποίο ωστόσο αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από υλικό που ηχογραφήθηκε την περίοδο του Division Bell). Όλα τα έσοδα από το νέο αυτό κομμάτι θα διατεθούν για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Οι Pink Floyd – που αποτελούνται σήμερα από τους David Gilmour, Nick Mason, Guy Pratt και Nitin Sawhney – ηχογράφησαν το κομμάτι στις 30 Μαρτίου, ενώ το συνοδευτικό του video σκηνοθέτησε ο Mat Whitecross.

Μιλώντας για το κομμάτι σε σχετικό δελτίο τύπου, ο Gilmour ανέφερε: «Εύχομαι ο κόσμος να το στηρίξει και να λάβει δημοσιότητα. Θέλουμε να μαζέψουμε πόρους για ανθρωπιστική βοήθεια και να ανεβάσουμε το ηθικό του κόσμου. Θέλουμε να εκφράσουμε τη στήριξή μας στην Ουκρανία και με αυτόν τον τρόπο, να δείξουμε ότι ο περισσότερος κόσμος διαφωνεί κάθετα με την εισβολή αυτής της υπερδύναμης στην ανεξάρτητη και δημοκρατική χώρα που η Ουκρανία έχει μετατραπεί».

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τον προηγούμενο μήνα, τόσο οι Pink Floyd όσο και ο David Gilmour αφαίρεσαν την μουσική τους από όλα τα streaming services σε Ρωσία και Λευκορωσία, ως ένδειξη στήριξης της Ουκρανικής πλευράς.

1/3 Tonight at midnight, Pink Floyd will release a new song, 'Hey Hey Rise Up', which sees David Gilmour and Nick Mason joined by Guy Pratt & Nitin Sawhney, with an extraordinary vocal by Andriy Khlyvnyuk of Ukrainian band Boombox. Listen/download at https://t.co/i1l92D3AYU

2/3 Gilmour, who has a Ukrainian daughter-in-law & grandchildren: "We, like so many, have been feeling the fury and the frustration of this vile act of an independent, peaceful democratic country being invaded and having its people murdered by one of the world's major powers".