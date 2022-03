Οι Placebo ανακοίνωσαν ότι οι επερχόμενες intimate εμφανίσεις τους για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ θα είναι μια "phone-free" εμπειρία, όπως την ονομάζουν.

Τα live έχουν προγραμματιστεί για τον εορτασμό της κυκλοφορίας του νέου τους LP Never Let Me Go που κυκλοφορεί αύριο, 25 Μαρτίου. H αφετηρία έγινε χτες στο Le Trianon του Παρισιού. Πριν την έναρξη του live η μπάντα πόσταρε μία ανακοίνωση στο Twitter, ζητώντας να είναι κλειστές όλες οι συσκευές.

«Η χρήση κινητού, smart watch, κάμερας και άλλων συσκευών ηχογράφησης δεν θα επιτρέπεται στον χώρο. Στόχος είναι η απόλαυση της εμπειρίας μεταξύ μπάντας και κοινού, να ζήσουμε τη στιγμή... Όποιος παραβιάσει τον κανόνα θα οδηγηθεί ευγενικά εκτός του συναυλιακού χώρου από άτομα της ασφάλειας» αναφέρουν στη δήλωσή τους μεταξύ άλλων.

Το Never Let Me Go είναι το πρώτο studio άλμπουμ τους από το Loud Like Love του 2013. Θα περιλαμβάνει όλα τα single που έχουν ήδη κυκλοφορήσει: "Beautiful James”, “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time” και “Happy Birthday In The Sky”.