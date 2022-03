Tο νέο τους τραγούδι με τίτλο "Drink The New Wine" κυκλοφόρησαν οι Bauhaus. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε στη διάρκεια του lockdown, με κοινή χρήση ηχητικών αρχείων. Κάθε μέλος δεν είχε ακούσει τι έχουν ηχογραφήσει τα υπόλοιπα, υιοθετώντας έτσι τη συνεργατική μέθοδο “Exquisite Corpse” των σουρεαλιστών καλλιτεχνών.

Στο κάθε μέλος δόθηκε ένα λεπτό και οκτώ κομμάτια για να ηχογραφήσει φωνητικά και όργανα. Ο μόνος κοινός σύνδεσμος ήταν ένα προηχογραφημένο beat από τον ντράμερ Kevin Haskins.

Ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από το πρώτο "Exquisite Corpse" έργο τέχνης το 1925, στο οποίο οι σουρεαλιστές καλλιτέχνες André Breton, Marcel Duchamp, Jacques Prévert και Yves Tanguy χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο – μοιράζοντας δηλαδή μεμονωμένα μέρη, για μία συλλογική εργασία.

«Περιλαμβάνει λέξεις που όταν συνδυάζονται συνθέτουν την πρόταση, “Le cadaver exquisite boar le vin nouveau” ("The exquisite corpse will drink the new wine")», εξηγεί η μπάντα.

Το “Drink The New Wine” σηματοδοτεί την πρώτη νέα μουσική των Bauhaus από το 2008, όταν κυκλοφόρησαν το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους Go Away White και ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους. H μπάντα επανενώθηκε για μία σειρά εμφανίσεων το 2019.

Ακούστε το "Drink The New Wine":