Πριν από λίγο έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου του drummer των Foo Fighters, Taylor Hawkins, με ανακοίνωση του group. Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής η αιτία του θανάτου του.

Ο Hawkins έπαιξε με τους Foo Fighters για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ενώ έγινε μέλος τους λίγο μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του άλμπουμ του 1997, The Color and the Shape, αντικαθιστώντας τον αρχικό ντράμερ William Goldsmith. Πριν ενταχθεί στους Foo Fighters, ο Hawkins έπαιζε drums για την Alanis Morissette.

Το συγκρότημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περιοδεία στη Νότια Αμερική, ενώ δήλωσε «συντετριμμένο από την τραγική και πρόωρη απώλεια» σε μια δήλωση στα social media.

«Οι καρδιές μας είναι με τη σύζυγό του, τα παιδιά και την οικογένειά του και ζητάμε να αντιμετωπίζεται η ιδιωτικότητά τους με τον μέγιστο σεβασμό σε αυτήν την αφάνταστα δύσκολη στιγμή», αναφέρουν σε δήλωσή τους οι Foo Fighters.

O Hawkins είχε το πραγματικά δύσκολο έργο να παίξει τύμπανα σε ένα συγκρότημα που ιδρύθηκε από έναν από τους πιο διάσημους drummer της ροκ μουσικής, τον Dave Grohl.

«Ήμουν λίγο νευρικός στην αρχή, αλλά το ξεπέρασα αυτό», είχε δηλώσει στο OC Weekly αμέσως μετά την ένταξή του.

Οι δυο τους ενίοτε αντάλλασσαν ρόλους κατά τη διάρκεια των συναυλιών του συγκροτήματος, με τον Hawkins να αναλαμβάνει τα φωνητικά.

Την Παρασκευή, το συγκρότημα ήταν προγραμματισμένο να παίξει στο Festival Estéreo Picnic, στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Το επόμενο live τους ήταν προγραμματισμένο για την Lollapalooza Brasil στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας την Κυριακή και επρόκειτο επίσης να παίξουν στα βραβεία Grammy στις 3 Απριλίου.

Τον Οκτώβριο του 2021, ο Hawkins εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame μαζί με τους Foo Fighters. Ο ίδιος χρησιμοποίησε την ομιλία του για να αναδείξει άλλους μουσικούς και συγκροτήματα που θεωρούσε ότι άξιζαν την ίδια τιμή, όπως ο George Michael, οι Jane's Addiction και οι Soundgarden.

Πρόσφατα, ο Hawkins εμφανίστηκε μαζί με τους συναδέλφους του στους Foo Fighters -τον frontman Dave Grohl, τον μπασίστα Nate Mendel, τον κιθαρίστα Pat Smear, τον lead κιθαρίστα Chris Shiflett και τον κιμπορντίστα Rami Jaffee- στην κωμωδία τρόμου "Studio 666", που προβλήθηκε τον Φεβρουάριο.

Αποτίοντας φόρο τιμής, ο Tom Morello, των Rage Against the Machine, έγραψε στο Twitter: "Ο Θεός να σε ευλογεί Taylor Hawkins. Αγάπησα το πνεύμα σου και την ασταμάτητη ροκ δύναμη σου. Rest In Peace φίλε μου."

God bless you Taylor Hawkins. I loved your spirit and your unstoppable rock power. Rest In Peace my friend. pic.twitter.com/AkiRLF2L3e — Tom Morello (@tmorello) March 26, 2022

Ο Ozzy Osbourne δήλωσε επίσης ότι ο Hawkins ήταν "πραγματικά ένας σπουδαίος άνθρωπος και ένας καταπληκτικός μουσικός".



