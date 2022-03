Τις λεπτομέρειες της κυκλοφορίας του νέου τους δίσκου μοιράστηκαν με το κοινό οι Muse, οι οποίοι και αναμένεται να επιστρέψουν δυναμικά με το άλμπουμ Will of the People τον ερχόμενο Αύγουστο.

Πιο συγκεκριμένα, το συγκρότημα έκανε γνωστό ότι ο δίσκος πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου, δίνοντας μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές τους μέσα από το single, “Compliance.”

Με μια πρώτη ματιά του tracklist του Will of the People, οι Muse φαίνεται ότι επιστρέφουν με έναν πολιτικό δίσκο για την αγαπημένη τους θεματική: τον διαρκή αγώνα των υποτελών απέναντι σε ένα καταφανώς άδικο πολιτικό σύστημα.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του συγκροτήματος, το Will of the People «είναι επηρεασμένο από την όλο και αυξανόμενη αβεβαιότητα και ρευστότητα του κόσμου».

Σχετικά με το “Compliance”, το συγκρότημα ανέφερε πως πρόκειται για ένα κομμάτι σχετικά με την υποδούλωση σε αυταρχικούς κανόνες και την διάδοση ψευδών πληροφοριών με σκοπό την αποδοχή σε ένα σύνολο ανθρώπων. «Συμμορίες, κυβερνήσεις, δημαγωγοί, αλγόριθμοι στα social media και θρησκείες μας παραπλανούν σε περιόδους ευαλωτότητας, δημιουργώντας παράλογους κανόνες και ιδέες που πρέπει να ακολουθούμε» δήλωσε η μπάντα.

Δείτε εδώ το music video του “Compliance”:

Will of the People Artwork:

Will of the People Tracklist: