Ο τρίτος και τελευταίος δίσκος της εκλιπούσας τραγουδίστριας πρόκειται να κυκλοφορήσει στο εν λόγω format από την Vinyl Me, Please

Για πρώτη φορά σε βινύλιο πρόκειται να κυκλοφορήσει ο ομώνυμος δίσκος της Aaliyah από το μακρινό 2001.

Ο τρίτος και τελευταίος δίσκος της τραγουδίστριας που έφυγε από τη ζωή το 2001 σε ηλικία 25 μόλις ετών, πρόκειται να κυκλοφορήσει στο εν λόγω format από την εταιρία Vinyl Me, Please.

Η μουσική της ίδιας βρέθηκε μόλις πέρυσι για πρώτη φορά στα streaming services ανά τον κόσμο, ενώ οι analog junkies θα έχουν τώρα την ευκαιρία να αποκτήσουν και τον τελευταίο δίσκο της τραγουδίστριας στη χειροπιαστή του εκδοχή.

Το βινύλιο θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2022 και θα συνοδεύεται από ένα booklet με νότες και ένα art print. Το master του ανέλαβε ο μηχανικός ήχου Barry Grint, διάσημος για τη δουλειά του με τους Madonna, Sean Combs και The Beatles.

Ο δίσκος της Aaliyah έκανε το ντεμπούτο του στο No. 2 του Billboard 200, ενώ τις χάρισε πολλαπλές υποψηφιότητες για Grammy μετά τον τραγικό της θάνατο, όπως το Best R&B Album και Best Female R&B Vocal Performance για το “Rock the Boat” και “More Than a Woman”.