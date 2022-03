Early versions του κομματιού έχουν ακουστεί σε συναυλίες των Atoms for Peace εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Ακόμη ένα νέο single με τίτλο “Skrting on the Surface” κυκλοφόρησαν οι Smile, το supergroup δηλαδή των Thom Yorke, Jonny Greenwood και Tom Skinner.

Έχοντας ήδη δώσει προηγουμένως στη δημοσιότητα τα κομμάτια “You Will Never Work in Television Again” και “The Smoke”, οι Smile ξαναχτυπούν με ένα νέο τους μουσικό πόνημα, το συνοδευτικό video του οποίου γύρισε σε ασπρόμαυρο φιλμ 16mm ο Mark Jenkin. Τα γυρίσματά του έλαβαν χώρα στο Rosevale Tin Mine της Κορνουάλης.

Early versions του κομματιού έχουν ακουστεί σε συναυλίες των Atoms for Peace του Yorke εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, με την τωρινή εκδοχή του να ακούγεται για πρώτη φορά τον προηγούμενο Μάιο στο Glastonbury’s Live at Worthy Farm webcast.

Ακούστε εδώ το κομμάτι: